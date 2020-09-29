الجيش الإسرائيلي ينشر عناوين مواقع يقول إنها لتخزين أسلحة حزب الله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، معلومات حول ثلاثة مواقع لتصنيع صواريخ موجهة بدقة يقول إن حزب الله يستخدمها في بيروت، بما في ذلك الموقع الذي تحدث عنه نتنياهو.

وقال الجيش إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة عدة مرات بالمواقع، وتحث الآن الحكومة اللبنانية، بدعم من المجتمع الدولي، على التدخل.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، عبر حسابه على تويتر، على تصريحات حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، التي دعا خلالها وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو، قائلاً: "‏أمين عام حزب الله حسن ‎نصرالله!

من الأفضل عدم التهرب، أنت تعلم حق العلم أن المواقع في الجناح، الليلكي والشويفات تقوم بتصنيع مواد لإنتاج صواريخ دقيقة. دعنا نرى إذا كنت ستسمح لوسائل الإعلام من الوصول إلى المواقع الثلاث هذه، ونرى حينها من على صواب وحق".

وأضاف أدرعي في سلسلة تغريدات: "إذا كان كلام ‎نصرالله صحيحًا أنهم لا يخزنون صواريخ ومواد متفجرة بمواقع مدنية ما سبب الانفجار في ‎عين قانا تحديدًا؟ أليس بالاجدر تنظيم جولة إلى هناك أيضًا؟ ولماذا اختار نصرالله هذا الموقع تحديدًا ولم يأخذكم إلى المواقع الثلاث التي ذكرناها؟ لماذا تجاهل محمد عفيف هذا السؤال؟"

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‏وواصل متحدث الجيش الإسرائيلي تغريداته بالقول: "نتمنى من الصحافة في ‎لبنان التي ستلبي دعوة ‎نصرالله من طرح الأسئلة التالية: لماذا تقوم شعبة العلاقات العامة في ‎حزب الله بتنظيم جولة في موقع يدعون أنه مدني؟ أليس هذا دليل قاطع أن الموقع تابع للمنظمة؟.

وقدم إدرعي ما وصفها بأنها "مواقع دقيقة" لثلاثة مواقع لمخازن حزب الله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر من أن حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران يحتفظ بمستودع أسلحة سري في قلب بيروت، وذلك في خطاب بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى الانفجار الدامي الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي، أشار نتنياهو الى خريطة مشروحة لمنطقة الجناح في المدينة قائلاً: "انفجار آخر قد يحدث هنا".

ودعا نتنياهو سكان منطقة الجناح إلى المطالبة بهدم المستودع.

ورد نصر الله، على تصريحات نتنياهو في كلمة متلفزة مساء اليوم، داعيًا وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي.