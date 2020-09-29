مصرع شخص وإصابة ٥ آخرين في حادث سير بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل، على الطريق الزراعي "أسوان - القاهرة"، جوار نقطة شرطة كلح الصعايدة مركز إدفو.
تلقى مدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح إخطارًا من مأمور مركز شرطة ادفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مفارق نجع الكرنك، جوار نقطة شرطة كلح الصعايدة مركز إدفو، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام وجثةالمتوفى إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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