مصرع شخص وإصابة ٥ آخرين في حادث سير بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل، على الطريق الزراعي "أسوان - القاهرة"، جوار نقطة شرطة كلح الصعايدة مركز إدفو.

تلقى مدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح إخطارًا من مأمور مركز شرطة ادفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مفارق نجع الكرنك، جوار نقطة شرطة كلح الصعايدة مركز إدفو، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام وجثةالمتوفى إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.​