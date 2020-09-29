4148 إجمالي إصابات كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4148، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 197، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. نشره موقع روسيا اليوم. كانت سجلت الوزارة، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 30 إصابة سجلتها الإثنين. Advertisements وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1088. وتوزعت الإصابات الجديدة بين 15 في ريف دمشق، و11 في حمص، و7 في حلب، و6 في طرطوس، و5 في دمشق، و2 في السويدا.

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