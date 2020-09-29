كورونا يضرب فرنسا بـ 8 آلاف إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأشارت بيانات الوزارة التي نشرتها اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصلإلى 550 ألفا و690 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 31893 حالة.
ونقل 6500 مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات حتى يوم الثلاثاء، بمن فيهم 85 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد
وكانت فرنسا قد سجلت 4070 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة أمس الاثنين.
وكثفت الحكومة الفرنسية جهودها في الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس، وذلك بهدف تفادي إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد، والتي تم رفعها منذ 11 مايو الماضي.
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