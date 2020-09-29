نائب تونسي يتعرض لاعتداء.. والبرلمان يدين

تعرض النائب أحمد موحه البرلماني التونسي لاعتداء، وصفه مجلس نواب الشعب التونسي بأنه يرقى إلى "اغتيال سياسي" ويمثل "اعتداء على الدولة وترذيلا لرموزها"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وفي اجتماع عقده صباح اليوم تداول مكتب المجلس في قصر باردو الاعتداء على النائب موحه عن دائرة بنزرت فجر يومأمس.
وذكرت صفحة المجلس على فيسبوك أن المكتب استعرض ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه، وقرر إضافة إلى إدانة الاعتداء، الدعوة إلى "هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض
كما قرر المكتب دعوة الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم.
ودعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب.
وحث لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 89/2020 المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية.
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