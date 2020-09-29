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نائب تونسي يتعرض لاعتداء.. والبرلمان يدين

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تعرض النائب أحمد موحه البرلماني التونسي لاعتداء، وصفه مجلس نواب الشعب التونسي بأنه يرقى إلى "اغتيال سياسي" ويمثل "اعتداء على الدولة وترذيلا لرموزها"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

 

وفي اجتماع عقده صباح اليوم تداول مكتب المجلس في قصر باردو الاعتداء على النائب موحه عن دائرة بنزرت فجر يوم

أمس.

 

وذكرت صفحة المجلس على فيسبوك أن المكتب استعرض ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه، وقرر إضافة إلى إدانة الاعتداء، الدعوة إلى "هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض

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على المؤسسات والأحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض".

 

كما قرر المكتب دعوة الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم.

ودعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب.

 

وحث لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 89/2020 المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية.

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