لخطورته.. ألمانيا ترسل رجل شيشاني إلى روسيا

أرسلت سلطات ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية الألمانية، المدعو رشيد. ك، إلى روسيا، وهو على الأغلب من الشيشان، والذي وصفته بـ "إسلامي خطير جدا"، بعد تعرضه مرات عديدة للملاحقة الجنائية، والذي قد يمثل تهديدا على المواطنين، وفقًا لما

نشره موقع روسيا اليوم.

وذكرت "دويتشه فيله"، أنه تمت إعادة المدعو رشيد. ك. إلى روسيا في 24 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه وصل إلى ألمانيا عام 2004، وطلب اللجوء السياسي،

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لكن طلبه رفض.

في السابق، لم يكن من الممكن إعادته، لأن السلطات الروسية لم تتمكن من تحديد هويته والتحقق منها.

وقالت الإدارة الإقليمية في المقاطعة الألمانية: "فقط بعد أن تعرفت السلطات الروسية على هوية هذا الشخص وتحققت من اسمه الحقيقي وحصلت على وثائق تثبت هويته، تم تنفيذ الترحيل بشكل نهائي".