نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء مجلس الوزراء، والشعب السوداني، بمزيد من الحزن والأسى "فقيد الأمة العربية والإسلامية" الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، "بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني لرفعة ومِنعَة بلده وشعبه". وافته المنية اليوم الثلاثاء، "بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني لرفعة ومِنعَة بلده وشعبه".

وتقدمت حكومة وشعب السودان في بيان لمجلس الوزراء مساء اليوم لآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بأحرّ التعازي. الصباح وحكومة وشعب الكويت بأحرّ التعازي.

وأوضح البيان أن العلاقات بين الشعبين السوداني والكويتي، كانت ولا تزال نموذجا في الأخوة الصادقة والتقدير والاحترام، كما يحفظ شعب السودان للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العديد من المآثر والخير ومواقفه الوطنية والإقليمية والدولية الشجاعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان ينعي أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.