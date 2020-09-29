رئيس وزراء السودان ينعي أمير الكويت

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء مجلس الوزراء، والشعب السوداني، بمزيد من الحزن والأسى "فقيد الأمة العربية والإسلامية"
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذيوافته المنية اليوم الثلاثاء، "بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني لرفعة ومِنعَة بلده وشعبه".
الصباح وحكومة وشعب الكويت بأحرّ التعازي.
وتقدمت حكومة وشعب السودان في بيان لمجلس الوزراء مساء اليوم لآل
وأوضح البيان أن العلاقات بين الشعبين السوداني والكويتي، كانت ولا تزال نموذجا في الأخوة الصادقة والتقدير والاحترام، كما يحفظ شعب السودان للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العديد من المآثر والخير ومواقفه الوطنية والإقليمية والدولية الشجاعة.
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