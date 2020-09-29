الأمين العام للأمم المتحدة ينعى أمير الكويت

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء عن حزنه العميق لخبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال جوتيريش "كان أمير الكويت رمزا استثنائيا للحكمة والكرم ورسولَ سلام وصانعَ جُسور"، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف الأمين العام "لن أنسى عندما كنت مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين أنني شهدت على مبادراته وقيادته لبعض أهم الأعمال الإنسانية في العالم مثل إنقاذ حياة ملايين الناس ومساعدة وحماية مجتمعات واقعة في

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محنة كبيرة بسبب نزاعات وكوارث طبيعية، كان دائما في الصف الأول لحشد تضامن المجتمع الدولي مع المحتاجين".



وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، قال الأمين العام "إن الشيخ الصباح كان رجلَ دولة متميزاً وإنسانياً بارزاً ساهم في بناء جسور التفاهم في منطقة الخليج وخارجها، وحصل على تقدير دولي لحكمته وكرمه وإنجازاته في بناء الدولة والدبلوماسية الوقائية، كما

أنه كان قائدا بارزا يحظى بتقدير كبير من قبل شعب الكويت، وسعى دائما إلى تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة من أجل الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم".



وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن اليوم وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما، وهو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006.



وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن ولي عهد البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت غدا أمام البرلمان، خلفا للراحل.