كورونا يتوغل في لبنان بـ 38 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 38363 حالة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

كما سجلت الوزارة اليوم، 1105 إصابات و10 وفيات بفيروس كورونا، في مؤشر إلى استمرار تفشي الوباء بالبلاد، مشيرة في تقريرها اليومي، إلى

أن الإصابات توزعت كالتالي: 1090 حالة بين المقيمين و15 بين الوافدين.

يذكر أن السلطات اللبنانية، أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل قرابة 600 إصابة بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي، وسجن زحلة.