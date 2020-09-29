أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 38363 حالة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
كما سجلت الوزارة اليوم، 1105 إصابات و10 وفيات بفيروس كورونا، في مؤشر إلى استمرار تفشي الوباء بالبلاد، مشيرة في تقريرها اليومي، إلىأن الإصابات توزعت كالتالي: 1090 حالة بين المقيمين و15 بين الوافدين.
يذكر أن السلطات اللبنانية، أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل قرابة 600 إصابة بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي، وسجن زحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتوغل في لبنان بـ 38 ألف إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.