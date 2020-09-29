شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تنعى أمير الكويت وتعلن حالة الحداد 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

نعت سلطنة عُمان ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم، معلنة حالة الحداد لمدة 3 أيام. وأصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا فيما يلي نصه إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين تلقى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخيه المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إذ كان الفقيد الراحل أحد القادة العرب الذين أسهموا بحنكتهم وبصيرتهم في إرساء منظومة العدل والإنسانية وإن السلطنة بفقدانه فإنما تفقد أخا عزيزا محبا. وأعلنت سلطنة عُمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام.

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