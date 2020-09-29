شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والتى زادت على 7000 حالة اليوم الثلاثاء ، وسط تزايد الضغوط على الحكومة ، إذ يطالب البعض بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بينما ينادى البعض الآخر بتشديدها.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل نحو 450 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضى . وبلغ عدد الوفيات الرسمي المرتبط بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد أكثر من 42000 حالة وفاة، وهو أعلى إجمالي للوفيات في أوروبا.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أعلن في الأسبوع الماضي عن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا خلال الشهر الحالى.