شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف تغريدة في 5 ساعات.. العالم ينعي أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله – «التريند» حول العالم، إذ غرد نحو 800 ألف عبر "تويتر"، في أقل من 5 ساعات، معربين عن حزنهم لوفاته.

«أمير الإنسانية»، «رسول سلام»، «رمز استثنائي».. عبارات عبر بها المغردون عن حزنهم العميق لوفاة أمير الكويت، مقدمين التعزية لحكومة وشعب الكويت.

وكان الديوان الأميري بدولة الكويت أعلن وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري:" ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون ".