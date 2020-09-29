شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا أمريكا" :7.1 مليون إصابة و 204 آلاف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنها سجلت 33891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و270 وفاة. وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598.

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