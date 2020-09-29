شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : تعطيل الوزارات والجهات الحكومية 3 أيام والعودة الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك في تعميم نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه على (تويتر) بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورضاء بقضاء الله وقدره وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد وبتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام
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