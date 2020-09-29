شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنعي أمير الكويت وتعلن الحداد 3 أيام: فقدنا زعيماً عظيماً والان نبدء بالتفاصيل

نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، معلنة حالة الحداد لمدة ٣ أيام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان اليوم: "تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

ونوه البيان بالمواقف الأخوية للشيخ صباح، وببصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أنه كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ابتداء من اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق للأول من أكتوبر.