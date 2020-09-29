شكرا لقرائتكم خبر عن "جوتيريش" يدعو لدعم صندوق النقد في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوتيريش مناسبة رفيعة المستوى عبر الإنترنت أن على أعضاء صندوق النقد أن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلا عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة.