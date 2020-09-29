شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي غدا اليمين الدستورية أمير للكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال الغانم في تصريح صحفي إنه التقى "قبل قليل بمعية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء, صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا".
وأضاف الغانم "استمعنا خلال اللقاء لتوجيهات سمو الأمير وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (60) من الدستور".
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