مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، برصاص مجهولين في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام رسمية.



وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ”إرنا“ نقلا عن بيان للحرس، أنه ”عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم (12:30 ت غ)، تعرضت سيارتان لقوات الباسيج (التابعة للحرس) في مقاطعة نيكشهر لاعتداء من قبل ركاب سيارة من طراز بيجو 405“ أثناء مرورهما على الطريق.

وأفادت أن الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة رابع، مشيرة إلى أن هوية المعتدين هي قيد التحقيق.

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وشهدت محافظة سيستان-بلوشتان القريبة من الحدود مع باكستان، اعتداءات عدة في الأعوام الماضية استهدفت قوات الأمن.

وينشط في المحافظة انفصاليون من البلوش وجماعات جهادية، سبق لطهران أن اتهمت باكستان بدعمهم.

وكان من أبرز هذه الاعتداءات، هجوم في شهر شباط/فبراير لعام 2019 أدى إلى مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري، وقالت إيران حينها إن الهجوم نفذه انتحاري باكستاني.

وتبنت الهجوم جماعة ”جيش العدل“ السنية، التي تقول طهران إنها تشن عمليات غالبيتها منطلقة من قواعد في باكستان المجاورة.

كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة للخطف على يد مجموعات تعدها إيران ”إرهابية“ أو ”مناهضة للثورة“