طنجاويون: فلسطين قضية إنسانية.. ولن نقبل التطبيع مع كيان غاصب- فيديو

فيديو: يونس الميموني
رفض طنجاويون، أية محاولة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، على اعتبار أنه غصب الشعب الفلسطيني في أرضه، وعرضه للاضطهاد، والقتل.
وقال المتحدثون لـ”اليوم 24″ إن الشعب المغربي يمينا، ويسارا، ينصف القضية الفلسطينية، وهو ما يترجمه موقف ملك البلاد، والحكومة، وأضافوا أن الظلم، الذي تعرض له الفلسطينيون لن يسقط بالتقادم، على الرغم من محاولات بعض الدول للدعوى من أجل التعايش مع الإسرائيليين في دولتين مستقلتين.
المتحدثون أنفسهم اعتبروا أن خروج دولتي البحرين، والامارات من أجل التطبيع بصفة علنية، يدق ناقوس الخطر حول مصير القضية الفلسطينية.
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