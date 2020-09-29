بأمر من الملك.. بوريطة يزور باماكو ويلتقي الرئيس الإنتقالي لدولة مالي

تستمر الديبلوماسية المغربية، في مواكبة الإنتقال السياسي الصعب الذي تشهده دولة مالي، عقب الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل أسابيع، وأدى إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق أبوبكر كيتا.

فبأمر من الملك محمد السادس، قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى باماكو حيث تم استقباله من طرف الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي السيد باه نداو

وأشار بالغ صادر عن وزارة الخارجية، غلى أن بوريطة قد تباحث أيضا مع نائب الرئيس الانتقالي، الكولونيل أسيمي غويتا، والوزير الأول الانتقالي، مختار أوان، وكذا زعماء دينيين ماليين من ضمنهم على الخصوص، بويي حيدرا والإمام محمود ديكو.

ويشارك المغرب، ضمن مجموعة من الدول في مواكبة مسلسل انتقال الحكم في مالي، بعدما كان قد حظي بأول استقبال من طرف المجلس الانتقالي العسكري الذي يقود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق.