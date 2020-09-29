محاكمة نجل زيان.. المصحة الدولية تصفع المحامي المسكيني: “لم نشتر أي كمامات وتوقف عن ادعاء الترافع باسمنا واستخدام المصحة في الملف”

مع اقتراب دخولها المراحل النهائية، تشهد محاكمة نجل النقيب السابق محمد زيان تطورات مثيرة في قضية “الكمامات” التي يتابع فيها إلى جانب نجل الحقوقي عبد العزيز النويضي.

وعلم موقع “اليوم 24” أن المصحة الدولية بمدينة مراكش تبرأت من المحامي مبارك المسكيني الذي يدعي الترافع وتمثيلها أمام المحكمة، مؤكدة أن لا صلة لها بالملف، وأنها لم تشتر أيا من الكمامات موضوع المتابعة.

وأكدت مصادر الموقع أن المسؤولين عن المصحة تواصلوا مع المحامي المسكيني مطالبين إياه بالكف عن إقحام المصحة واستخدام إسمها في القضية، مؤكدين أن لا صلة لهم بالمتهمين في الملف.

وتعليقا على هذا الموضوع هذا الموضوع، أكد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، أن الملف قد أصبح واضحا..إنه “مجرد مونطاج” لصناعة أدلة تدين ابني في هذه القضية، على حد تعبيره.

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وأشار زيان إلى أن أطوار المحاكمة أثبت زيف ما صرح به “ح.س”، أحد الأطراف الأساسية في الملف، والذي ادعى أنه كان يشتري الكمامات لفائدة عدد من المصحات، بينها المصحة الدولية لمراكش، والمركز الدولي لزراعة الشعر، وكذا مصحة ثالثة.

وأشار زيان إلى أن وزارة الصحة سبق وأن نفت أي وجود قانوني لمصحة الشعر أو أي ملف قانوني أو أي بداية لمشروع بهذا الإسم، كما أن المحكمة التجارية بمراكش، نفت بدورها وجود مؤسسة باسم المركز الدولي لزراعة الشعر.

يذكر أن قضية “الكمامات” تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 متهما.