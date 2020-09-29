مع اقتراب دخولها المراحل النهائية، تشهد محاكمة نجل النقيب السابق محمد زيان تطورات مثيرة في قضية “الكمامات” التي يتابع فيها إلى جانب نجل الحقوقي عبد العزيز النويضي.
وعلم موقع “اليوم 24” أن المصحة الدولية بمدينة مراكش تبرأت من المحامي مبارك المسكيني الذي يدعي الترافع وتمثيلها أمام المحكمة، مؤكدة أن لا صلة لها بالملف، وأنها لم تشتر أيا من الكمامات موضوع المتابعة.
وأكدت مصادر الموقع أن المسؤولين عن المصحة تواصلوا مع المحامي المسكيني مطالبين إياه بالكف عن إقحام المصحة واستخدام إسمها في القضية، مؤكدين أن لا صلة لهم بالمتهمين في الملف.
وتعليقا على هذا الموضوع هذا الموضوع، أكد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، أن الملف قد أصبح واضحا..إنه “مجرد مونطاج” لصناعة أدلة تدين ابني في هذه القضية، على حد تعبيره.
وأشار زيان إلى أن أطوار المحاكمة أثبت زيف ما صرح به “ح.س”، أحد الأطراف الأساسية في الملف، والذي ادعى أنه كان يشتري الكمامات لفائدة عدد من المصحات، بينها المصحة الدولية لمراكش، والمركز الدولي لزراعة الشعر، وكذا مصحة ثالثة.
وأشار زيان إلى أن وزارة الصحة سبق وأن نفت أي وجود قانوني لمصحة الشعر أو أي ملف قانوني أو أي بداية لمشروع بهذا الإسم، كما أن المحكمة التجارية بمراكش، نفت بدورها وجود مؤسسة باسم المركز الدولي لزراعة الشعر.
يذكر أن قضية “الكمامات” تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 متهما.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة نجل زيان.. المصحة الدولية تصفع المحامي المسكيني: “لم نشتر أي كمامات وتوقف عن ادعاء الترافع باسمنا واستخدام المصحة في الملف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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