وزارة الصحة ترفع عدد أسرة الإنعاش الخاصة بمرضى كورونا في أكادير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مصلحة إنعاش إضافية، خاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.

وقالت الوزارة إنه في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في جهة سوس- ماسة، عملت المديرية الجهوية للصحة على تعزيز العرض الصحي الاستشفائي، الخاص بالتكفل بمرضى كوفيد 19، وذلك بافتتاح جناح 14، الذي تم تحويله كليا إلى قسم إنعاش خاص بمرضى كوفيد 19 في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة في جهة سوس- ماسة وبتنسيق مع المستشفى الجامعي، وإدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.

ويهدف افتتاح المصلحة الاستشفائية المذكورة، والتي رفعت من الطاقة الاستيعابية للتكفل بالحالات الحرجة لمرضى كوفيد 19 إلى 54 سريرا، إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لفائدة الحالات الحرجة لمرضى كوفيد 19.

كما سيساهم الإنجاز المذكور، الذي تم تجهيزه بميزانية صرفة لوزارة الصحة، وكذا تهيئته بتنسيق بين المديرية الجهوية للصحة وإدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، في تعزيز العرض الصحي الاستشفائي في الجهة، كما سيمكن من التخفيف من حدة العمل، والضغط، الذي كانت تعرفه مصلحة الإنعاش المركزية، وذلك في أفق تلبية كافة الحاجيات الاستشفائية، والعلاجية للسكان.

يذكر أن عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا في المغرب، وصل إلى حدود أمس الاثنين، إلى 369 حالة، منها 38 تحت التنفس الاصطناعي.