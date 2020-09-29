الحكومة الكويتية تكشف عن أمير البلاد الجديد وتعلن الحداد 40 يوما

أعلن مجلس الوزراء الكويتي قبل قليل، عن بدء إجرءات نقل السلطة إلى خليفة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلن عن وفاته اليوم الثلاثاء بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد متحدث باسم مجلس الوزراء، في ندوة صحفية، أنه وعملا بأحكام الدستور تم المناداة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا للكويت، كما أعلن عن إقرار حالة حداد لمدة 40 يوما.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .

وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

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وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ “حولي”، وتمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.

وفي مارس 1978، تولي حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث “طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”.