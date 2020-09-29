عاجل.. النيابة العامة تقرر متابعة أميناتو حيدر وزملاءها المشاركين في تأسيس هيئة انفصالية

أعلن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدنية العيون، عن متابعة المشاركين في تأسيس منظمة انفصالية برئاسة أميناتو حيدر.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ للرأي العام، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.

وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.

وأضاف البلاغ بأن هذا التحقيق سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.