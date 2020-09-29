العدد 3302-30 شتنبر

بأمر من الملك.. بوريطة يزور باماكو ويلتقي الرئيس الإنتقالي لدولة مالي محاكمة نجل زيان.. المصحة الدولية تصفع المحامي المسكيني: “لم نشتر أي كمامات وتوقف عن ادعاء الترافع باسمنا واستخدام المصحة في الملف” حصيلة كورونا في المغرب.. 2076 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة -التفاصيل

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