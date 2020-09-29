- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يعتزم الحصول على لقاح كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصول على لقاح فيروس كورونا الجديد، الذي تمَّ تطويره مؤخراً في البلاد، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "تاس"، إن بوتين يعتزم الحصول على حقنة من اللقاح، قبل أن يقوم بزيارة نظيره في كوريا الجنوبية.
وأضاف بيسكوف أن بوتين حصل على الدعوة ذات الصلة التي تمسك بها نظيره الكوري الجنوبي، الإثنين.
وأكد بوتين أنه سيستفيد بالتأكيد من هذه الدعوة اللطيفة، بعد فترة من الوقت، وذلك بعد أن قرر الحصول على لقاح فيروس كورونا. ولم يذكر الكرملين موعد الزيارة.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، الإثنين، بعد إجراء مكالمة هاتفية بين الزعيمين، أن بوتين سوف يقوم بزيارة البلاد بعد استقرار وضع فيروس كورونا بصورة أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي يعتزم الحصول على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.