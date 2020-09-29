شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد. Advertisements وقال رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، إن الشيخ نواف الأحمد سيؤدي غدا الأربعاء اليمين الدستورية. ونعى مجلس الوزراء الكويتي إلى شعب الكويت وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة. وأعلنت الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

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