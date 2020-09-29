لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز الـ38 ألفاً

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنالإصابات توزعت كالتالي: 1090 حالة بين المقيمين و15 بين الوافدين، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 38363 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 361.