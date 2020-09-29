أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1105 إصابات و10 وفيات بفيروس كورونا، في مؤشر إلى استمرار تفشي الوباء بالبلاد.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنالإصابات توزعت كالتالي: 1090 حالة بين المقيمين و15 بين الوافدين، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 38363 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 361.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز الـ38 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.