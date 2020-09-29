بالوثيقة.. اليونيسف تدين مقتل أربعة أطفال في بغداد

تنشر الخليج 365، وثيقة لمنظمة اليونيسف تدين فيها مقتل أربعة أطفال بهجوم صاروخي في بغداد امس، داعية جميع الأطراف إلى حماية الأطفال من العنف. وادناه نص الوثيقة:

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