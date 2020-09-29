زياد الجنابي: الكاظمي أكد استعداده لتوفير الخدمات لقضاء المدائن

أكد النائب زياد الجنابي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد استعداده لتوفير الخدمات لقضاء المدائن.

وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "اهالي المدائن يشكرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعمه القضاء". وأضاف أن "الكاظمي اكد استعداده لتوفير الخدمات في القضاء ودعم القطاع الزراعي".



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