نصر الله يرد على نتنياهو بشأن 'مزاعم' وجود اسلحة سرية لحزبه في بيروت

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، ان "العلاقات الإعلامية في حزب الله ستدعو وسائل الاعلام للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو".

واضاف انه "سيتم السماح لوسائل الاعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".



واوضح نصر الله، : "إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".