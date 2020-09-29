نصر الله يرد على نتنياهو بشأن 'مزاعم' وجود اسلحة سرية لحزبه في بيروت

رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص مزاعم وجود "مواقع سرية" لأسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة، ان "العلاقات الإعلامية في حزب الله ستدعو وسائل الاعلام للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو".
واضاف انه "سيتم السماح لوسائل الاعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".
واوضح نصر الله، : "إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".
واضاف انه "سيتم السماح لوسائل الاعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".
واوضح نصر الله، : "إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".
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