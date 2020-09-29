الكاظمي: التداخل في عمل الاجهزة الامنية قد أربك الوضع الأمني

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "هناك من يدّعون أنهم عراقيون ويعملون على تحويل أرض العراق الى ساحة للصراع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنتا أنهما لاتريدان أن يكون العراق ساحة للصراع".واضاف:" الآن مرحلة تصحيح عمل الأجهزة الأمنية كلّ حسب اختصاصه، لأن التداخل في عملها قد أربك الوضع الأمني".

واوضح الكاظمي، : "علينا الإنطلاق بعجلة العمل، وعدم الاجتهاد في بعض القرارات وإدخالها بالبيروقراطية تحت عناوين معينة".