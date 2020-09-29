الإمارات واسرائيل تبحثان التعاون في الطاقة والتكنولوجيا

اعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، إن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد، والصناعة الإسرائيليين.
وقالت أدنوك في تغريدة على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد والصناعة الإسرائيليين".
واضافت ان " الوزير سلطان الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قد بحث مع الوزيرين الإسرائيليين فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة".
وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الجاري لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
واضافت ان " الوزير سلطان الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قد بحث مع الوزيرين الإسرائيليين فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة".
وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الجاري لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
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