مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري بهجوم جنوب شرقي إيران

أفادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بمقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بهجوم على سيارتين للحرس في محافظة أسبكة بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن العلاقات العامة في فيلق القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، إنه "في تمام الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي، تعرضت سيارتان على طريق أسبكة لهجوم من قبل سيارة بيجو 405".



وأضافت أنه "3 عناصرمن الحرس الثوري قتلوا في هذه الحادثة وأصيب شخص واحد، وتجري متابعة هوية المهاجمين".

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