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علاء عباس ينعى وفاة امير الكويت وفريقه يوقف نشاطه حتى اشعار اخر

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2020-09-29 | 18:42

علاء عباس ينعى وفاة امير الكويت وفريقه يوقف نشاطه حتى اشعار اخر

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نعى لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي الكويت الكويتي لكرة القدم، علاء عباس، وفاة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ونشر عباس عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً: "امير الإنسانية غادرت لكنك ستبقى حياً في قلوب أبناء شعبك ومحبيك".

من جانبه اعلن نادي الكويت في بيان ان "مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي، يقرر وقف جميع الاعمال والانشطة والتدريبات الى اشعار اخر بسبب وفاة امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد اعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما على رحيل أمير البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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