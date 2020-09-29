علاء عباس ينعى وفاة امير الكويت وفريقه يوقف نشاطه حتى اشعار اخر

وتوفي الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ونشر عباس عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً: "امير الإنسانية غادرت لكنك ستبقى حياً في قلوب أبناء شعبك ومحبيك".

من جانبه اعلن نادي الكويت في بيان ان "مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي، يقرر وقف جميع الاعمال والانشطة والتدريبات الى اشعار اخر بسبب وفاة امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".



وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد اعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما على رحيل أمير البلاد.

