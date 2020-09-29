مباحثات إماراتية نمساوية لتعزيز السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، مع سيباستيان كورتز مستشار النمسا معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها في تحقيق السلام للمنطقة والاستقرار والازدهار لشعوبها.

جاء ذلك خلال استقبال سيباستيان كورتز للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في العاصمة النمساوية فيينا.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء تطرق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والجهود المبذولة في مختلف أنحاء العالم من أجل احتواء تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

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ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وتمنياتهم لجمهورية النمسا الصديقة دوام التقدم والازدهار.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الإماراتية النمساوية المتميزة والحرص المستمر على تنمية التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، حمل سيباستيان كورتز الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد مستشار النمسا بما يجمع الإمارات والنمسا من علاقات متميزة، مؤكداً الحرص على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.