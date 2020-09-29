رصاص مجهول يقتل 3 عناصر من "باسيج إيران "

قتل 3 عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، برصاص مجهولين في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام رسمية.



وتعرضت سيارتان لقوات الباسيج التابعة لمليشيا الحرس الثوري، في مقاطعة نيكشهر، لاعتداء من جانب مجهوليين يستقلون سيارة ملاكي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة رابع.

وشهدت محافظة سيستان-بلوشتان القريبة من الحدود مع باكستان، اعتداءات عدة من جانب مليشيا الحرس الثوري ضد أهالي الأقليم.

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كما شهدت مليشيا الحرس الثوري هجوما في فبراير/شباط 2019 أدى إلى مقتل 27 من عناصرها.

وقالت إيران حينها إن الهجوم نفذه انتحاري باكستاني.

وفي 22 يناير/ كانون الثاني الناضي، قتل مسلحون مجهولون، عبدالحسين مجدمي، قائد مقر مليشيا "الباسيج" في مدينة دارخوين، الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وجاء استهداف مجدمي بعد نحو أسبوعين على مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لمليشيات "الحرس الثوري" المصنف إرهابيا، وأبو مهدي المهندس القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" وآخرين، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العراق.