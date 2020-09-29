أرمينيا: تركيا تدير الحرب ضدنا من أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الثلاثاء، إن مسؤولين عسكريين كبارا من تركيا موجودون في أذربيجان لتوجيه العمليات العسكرية.



ودعا باشينيان المجتمع الدولي إلى إدانة عدوان أذربيجان وتركيا، قائلا إن "وجود الشعب الأرميني مهدد".

وأضاف أن الأجواء ليست مناسبة لإجراء محادثات مع أذربيجان بينما العمليات العسكرية دائرة في ناجورنو قرة باغ.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة تركية من طراز "إف-16" تمكنت من إسقاط إحدى طائراتها من طراز "سوخوي 25".



وقال وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن "سقوط الطائرة أسفر عن مقتل قائدها".

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وجاء ذلك وسط ما نفاه أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن وجود مرتزقة سوريين موالين لأردوغان في المعارك بجانب القوات الأذرية.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات أرمينيا وأذربيجان تبادلهما لإطلاق النار بكثافة في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، في أعنف جولات الصراع منذ أكثر من ربع قرن.

وعلى وقع أصوات المدافع، توالت نداءات دولية في مقدمتها واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحث باكو ويريفان على وقف المعارك "فورا" والعودة للمفاوضات.

فيما تعمل تركيا على إذكاء النار بين البلدين، عبر دعمها حليفتها أذربيجان بكل ما لديها من إمكانيات، في إطار سياسة رجب طيب أردوغان التي تقتات على مناطق النزاع.

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.

وأمس الإثنين، حذر الاتحاد الأوروبي من مغبة التدخلات الخارجية في المواجهات الدامية بين أذربيجان وأرمينيا، وسط اتهامات من يريفان لأنقرة بتقديم الدعم السياسي والعسكري لباكو.