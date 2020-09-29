دراسة: العجوزان ترمب وبايدن سيكونان من المعمرين

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وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، إن الصحة الجيدة نسبيا التي يتمتع بها المرشحان، وغيرها من المزايا الأخرى - مثل طول عمر والديهما، وحصولهما على رعاية صحية فائقة، وامتناعهما عن التدخين وشرب الكحوليات - تشير في الواقع إلى أنهما من المرجح أن يصيرا من «المعمرين»، الذين يعيشون بصحة جيدة ويبلون بلاء حسناء عندما يكونون في الثمانينيات من العمر أو ما بعد الثمانينيات أيضا.
ويتوقع معدو التقرير أن يكون لبايدن فرصة للبقاء على قيد الحياة لمدة أربعة أعوام بنسبة قدرها 95%، بينما يتمتع ترمب بفرصة نسبتها 90% فقط لإتمام فترة ولاية ثانية، بعد خوض انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وتتوقع الدراسة أن يبلغ متوسط عمر بايدن 96.8 عاما، بينما تتوقع أن يعيش ترمب حتى عمر 88.6 عاما، بحسب الصحيفة الأمريكية.
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