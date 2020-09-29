شكرا لقرائتكم خبر دراسة: العجوزان ترمب وبايدن سيكونان من المعمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المرجح أن يستمر مرشحا الرئاسة الأمريكية ومؤيدوهما في التقليل من شأن بعضهما البعض، ووصف كل منهما للمرشح الآخر بأنه عجوز أحمق، إلا أن هناك مجموعة من الخبراء المتخصصين في طب المسنين، الذين يقولون إنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومنافسه جو بايدن، يمتلكان من الأدوات الجسدية والمعرفية ما يمكنهما من العمل بنجاح لمدة أربعة أعوام مقبلة داخل البيت الأبيض.

وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، إن الصحة الجيدة نسبيا التي يتمتع بها المرشحان، وغيرها من المزايا الأخرى - مثل طول عمر والديهما، وحصولهما على رعاية صحية فائقة، وامتناعهما عن التدخين وشرب الكحوليات - تشير في الواقع إلى أنهما من المرجح أن يصيرا من «المعمرين»، الذين يعيشون بصحة جيدة ويبلون بلاء حسناء عندما يكونون في الثمانينيات من العمر أو ما بعد الثمانينيات أيضا.

ويتوقع معدو التقرير أن يكون لبايدن فرصة للبقاء على قيد الحياة لمدة أربعة أعوام بنسبة قدرها 95%، بينما يتمتع ترمب بفرصة نسبتها 90% فقط لإتمام فترة ولاية ثانية، بعد خوض انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وتتوقع الدراسة أن يبلغ متوسط عمر بايدن 96.8 عاما، بينما تتوقع أن يعيش ترمب حتى عمر 88.6 عاما، بحسب الصحيفة الأمريكية.