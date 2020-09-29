تظاهرات في إسبانيا بعد وقف زعيم كتالونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدن إقليم كتالونيا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، احتجاجا على وقف الزعيم الكتالوني الانفصالي يواكيم تورا، من منصبه بسبب العصيان. وقضت المحكمة العليا في إسبانيا، بوقف تورا، عن منصبه، مما دفع مناصريه إلى الدعوة للتظاهر احتجاجا على الحكم.

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