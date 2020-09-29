شكرا لقرائتكم خبر مهارتي بيدي.. يؤهل 500 يتيم ونازح يمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقب التدشين أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري بالجهود الإنسانية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، مبينا أن المركز كان سباقا في إغاثة النازحين والمتضررين منذ بداية الأزمة الإنسانية.
وقال مدير مشروع مهارتي بيدي جابر لكمان من جانبه إن المشروع يستهدف ما نسبته 60% من فئة الأيتام النازحين و40% من أيتام محافظة مأرب من إجمالي عدد المستفيدين، مضيفا أن مجالات التدريب التي يشملها المشروع هي الخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، وصناعة المعجنات، وصيانة الجوالات، والبيطرة، والكوافير، والتأهيل في مجال الثروة الحيوانية والزراعية.
وفي الإطار نفسه، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدن أمس، الدورة التدريبية لمشرفي قطاع الصحة الإنجابية التابعين لمحافظة لحج.
كانت هذه تفاصيل خبر مهارتي بيدي.. يؤهل 500 يتيم ونازح يمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.