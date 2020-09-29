شكرا لقرائتكم خبر مهارتي بيدي.. يؤهل 500 يتيم ونازح يمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع «مهارتي بيدي - 2 « لتحسين سبل عيش الأسر المحتاجة بمحافظة مأرب، يستفيد منه 500 فرد.

وعقب التدشين أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري بالجهود الإنسانية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، مبينا أن المركز كان سباقا في إغاثة النازحين والمتضررين منذ بداية الأزمة الإنسانية.

وقال مدير مشروع مهارتي بيدي جابر لكمان من جانبه إن المشروع يستهدف ما نسبته 60% من فئة الأيتام النازحين و40% من أيتام محافظة مأرب من إجمالي عدد المستفيدين، مضيفا أن مجالات التدريب التي يشملها المشروع هي الخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، وصناعة المعجنات، وصيانة الجوالات، والبيطرة، والكوافير، والتأهيل في مجال الثروة الحيوانية والزراعية.

وفي الإطار نفسه، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدن أمس، الدورة التدريبية لمشرفي قطاع الصحة الإنجابية التابعين لمحافظة لحج.