اتفاقية سعودية تؤمن 145 دواء للاجئين السوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتوريد دفعة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة للعيادات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، تحتوي على 145 نوعا من الأدوية، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب من مليون ريال سعودي. وتأتي الاتفاقية استمرارا للجهود الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اللاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء، وتأمين متطلبات العيش الكريم لهم. وتعد عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري واحدة من أفضل العيادات العاملة هناك بفضل الكوادر الطبية المتخصصة التي تشرف على الحالات المرضية، ووجود أفضل المعدات والمستلزمات الطبية.

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