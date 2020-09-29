5 قتلى بين الدواعش شرقي تكريت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن قوات عراقية مشتركة تمكنت من قتل خمسة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية»داعش» شرقي تكريت. وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن» قوة مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي نصبت كمينا لمجموعة من عناصر داعش على الطريق بين تكريت مركز المحافظة وقضاء طوزخورماتو .

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