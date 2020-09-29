15 مدنيا قتلوا في انفجار بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول أمس إن 15 مدنيا لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم دايكوندي بوسط أفغانستان. وأشار المتحدث باسم حاكم الإقليم جول أقا ساجادي إن الضحايا كانوا على متن حافلة صغيرة متجهة إلى منطقة كيجران بوسط الإقليم، عندما انفجرت القنبلة، وأكد مسؤولون محليون أن شخصين أصيبا في الانفجار.

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