15 مدنيا قتلوا في انفجار بأفغانستان

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وأشار المتحدث باسم حاكم الإقليم جول أقا ساجادي إن الضحايا كانوا على متن حافلة صغيرة متجهة إلى منطقة كيجران بوسط الإقليم، عندما انفجرت القنبلة، وأكد مسؤولون محليون أن شخصين أصيبا في الانفجار.
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