جامعة بنها تعلن تعيين أيمن الشهابي عميدًا لهندسة شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي، عميدًا لكلية هندسة شبرا.
وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للعميد الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.
كما وجه السعيد الشكر للدكتور رجب مجاهد عميد الكلية السابق، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد طوال فترة عمله عميدًا للكلية.
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