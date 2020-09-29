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روسيا واليمن يبحثان وقف التصعيد وحل الأزمة سلميًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ.ش.أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليمني محمد الحضرمي الوضع في اليمن، حيث أكد الوزيران على ضرورة وقف التصعيد وحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن لافروف والحضرمي ناقشا بالتفصيل تطورات الوضع في اليمن، حيث لم تتوقف الأزمة الحادة في هذا البلد منذ ست سنوات وحتى الآن.

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وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على الحاجة إلى وقف تصعيد الصراع بين اليمنيين وإقامة عملية تفاوض شاملة تهدف إلى توفير حل شامل وفعال للمشاكل المتراكمة على مدى سنوات المواجهة المسلحة.

وأوضح البيان أن الجانبين أعربا عن دعمهما للجهود ذات الصلة، التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام لليمن مارتن جريفيث.

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى عزم موسكو على الاستمرار بكل وسيلة ممكنة في تعزيز عودة السلام والاستقرارفي اليمن واستخدام الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وإنهاء الأزمة، بما في ذلك من خلال منصة مجلس الأمن الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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