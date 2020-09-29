منظمة "أوبك" تنعي أمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ)

أعربت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن خالص تعازيها لدولة الكويت وشعبها فى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء أن الشيخ صباح كرس حياته لدولة الكويت وخدم فى عدة مواقع كوزير للخارجية ورئيس مجلس الوزراء ومنذ يناير 2006 أميرًا للبلاد.

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وأضاف البيان، الذي أصدره الامين العام للمنظمة محمد باركيندو، أن أمير الكويت اتسم بالحكمة في توجيه شئون بلاده في الداخل والخارج وعالج الكثير من التحديات الدولية بثبات ورؤية ثاقبة كما وجه طاقات كبيرة لتطوير دولة الكويت ودعم وتشجيع شعبها .

وذكر البيان أن أمير الكويت سعى إلى مد جسور التعاون مع كل دول العالم كما كان وسيطًا ناجحًا في المساعدة في حل العديد من النزاعات الإقليمية والدولية.

ولفت البيان إلى أن الأمير اشتهر بعمله الإنساني الذي حظي بتقدير قادة عالميين مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.