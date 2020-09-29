الكويت تعلن الحداد لمدة ٤٠ يومًا وتغلق الدوائر الرسمية ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 ايام ابتداء من اليوم، على وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وجاء ذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، أعلن خلاله مناداته للشيخ نواف الجابر الصباح ولي العهد، ليكون أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح.

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وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له اليوم إنه عملاً بأحكام الدستور ننادي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إنه التقى مساء اليوم برئيس مجلس الوزراء، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب اللقاء، نقله موقع مجلس الأمة الإلكتروني: "استمعنا خلال اللقاء لتوجيهات الأمير السامية وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يؤدي خلالها اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة (60) من الدستور".