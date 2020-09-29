الجزائر / المحامون في إضرابٍ لأسبوع من أجل "قضاء مستقل"

نفّذ عشرات المحامين أمس الأحد، إعتصاما أمام محكمة الجزائر وأعلنوا الإضراب لمدة أسبوع، مطالبين بـ"قضاء مستقل" وبـ"إحترام الحق في الدفاع"، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "فرانس براس".

وقرر المحامون الإضراب لمدة أسبوع ومقاطعة الجلسات في كل المحاكم التابعة لمحكمة الجزائر، وذلك إعتبارا من الأحد.

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ورفع المتظاهرون بعض الشعارات على غرار "دولة مدنية لا عسكرية" و"الشعب يريد قضاء مستقلا".

وقرّر المحامون الإضراب ردا على حادثة وقعت مؤخرا تعرّض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، وفق محتجين، لـ"إهانة" من قبل قاض في محكمة الجزائر .