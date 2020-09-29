مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد

نادى مجلس الوزراء الكويتي في بيان له قبل قليل، بالشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، وقال بيان المجلس ننعي إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة، في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت. وأعلن المجلس الحداد الرسمي لمدة 40 يوما.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي في بيانه، عن تسمية الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد.